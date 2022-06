“Perché sono sparita dalla tv”. Paola Barale svela finalmente il motivo: il pubblico ora lo sa (Di giovedì 30 giugno 2022) Paola Barale, Perché è sparita dalla tv. Questa la domanda che in tanti si sono posti in questi anni e finalmente c’è una risposta ben definita, arrivata dalla stessa showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Diversi gli argomenti trattati dalla donna, che si è soffermata anche sul suo grande amore nei confronti del mondo teatrale: “Con il teatro sto diventando brava e sono soddisfazioni, mi piace Perché è diverso e non rischio quindi mai di rivivere le stesse situazioni”. Paola Barale, Perché è sparita dalla tv ha trovato finalmente un motivo concreto. Un po’ di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)tv. Questa la domanda che in tanti siposti in questi anni ec’è una risposta ben definita, arrivatastessa showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Diversi gli argomenti trattatidonna, che si è soffermata anche sul suo grande amore nei confronti del mondo teatrale: “Con il teatro sto diventando brava esoddisfazioni, mi piaceè diverso e non rischio quindi mai di rivivere le stesse situazioni”.tv ha trovatounconcreto. Un po’ di ...

