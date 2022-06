Perché la ritirata russa dall’Isola dei Serpenti è una buona notizia per Odessa (Di giovedì 30 giugno 2022) Le forze armate russe hanno annunciato di voler ritirare le truppe dall’Isola dei Serpenti, “per non ostacolare gli sforzi delle Nazioni Unite per liberare le esportazioni alimentari ucraine”. Tuttavia, a Kiev non sarà consentito di usare l’isola come base per le sue esportazioni. Lo riferisce l’agenzia russa Tass. “Il 30 giugno, in segno di buona volontà, le forze armate russe hanno completato i loro compiti sull’Isola dei Serpenti e hanno ritirato una guarnigione di stanza lì”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota. L’esercito ucraino ha salutato “la liberazione di un territorio strategico”. Infatti, secondo diversi analisti avrebbe potuto essere usato come base per un attacco anfibio contro Odessa. Il contrattacco delle forze ucraine per l’isola era cominciato il 20 ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) Le forze armate russe hanno annunciato di voler ritirare le truppedei, “per non ostacolare gli sforzi delle Nazioni Unite per liberare le esportazioni alimentari ucraine”. Tuttavia, a Kiev non sarà consentito di usare l’isola come base per le sue esportazioni. Lo riferisce l’agenziaTass. “Il 30 giugno, in segno divolontà, le forze armate russe hanno completato i loro compiti sull’Isola deie hanno ritirato una guarnigione di stanza lì”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota. L’esercito ucraino ha salutato “la liberazione di un territorio strategico”. Infatti, secondo diversi analisti avrebbe potuto essere usato come base per un attacco anfibio contro. Il contrattacco delle forze ucraine per l’isola era cominciato il 20 ...

Perché la ritirata russa dall'Isola dei Serpenti è una buona notizia per Odessa