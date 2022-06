“Perché è stato ricoverato”. Ansia per il vip, salta fuori la malattia che lo ha colpito (Di giovedì 30 giugno 2022) Novità sul ricovero del batterista dei Blink 182 Travis Barker e marito, da appena un mese (qui le foto del matrimonio), di Kourtney Kardashian. L’artista è stato trasportato martedì al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles, dopo che si era rivolto a una clinica per un controllo. A quel punto dalla clinica era partita l’ambulanza per il ricovero all’ospedale. Ora la malattia di Travis Barker è stata resa nota da TMZ. Secondo il sito americano specializzato in gossip e personaggi famosi, nella serata di martedì 28 giugno il batterista dei Blink 82 e marito della primogenita del clan Kardashian ha accusato forti dolori addominali, nausea e vomiti e per questo motivo, insieme alla moglie, si è recato in una clinica privata per degli accertamenti. La malattia di Travis Barker, il batterista ricoverato per una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Novità sul ricovero del batterista dei Blink 182 Travis Barker e marito, da appena un mese (qui le foto del matrimonio), di Kourtney Kardashian. L’artista ètrasportato martedì al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles, dopo che si era rivolto a una clinica per un controllo. A quel punto dalla clinica era partita l’ambulanza per il ricovero all’ospedale. Ora ladi Travis Barker è stata resa nota da TMZ. Secondo il sito americano specializzato in gossip e personaggi famosi, nella serata di martedì 28 giugno il batterista dei Blink 82 e marito della primogenita del clan Kardashian ha accusato forti dolori addominali, nausea e vomiti e per questo motivo, insieme alla moglie, si è recato in una clinica privata per degli accertamenti. Ladi Travis Barker, il batteristaper una ...

