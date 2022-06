“Perché è stato cancellato”. Temptation Island, Pier Silvio Berlusconi: la verità (Di giovedì 30 giugno 2022) Temptation Island sospeso, Pier Silvio Berlusconi spiega Perché. Lo ha fatto oggi, 30 giugno, a margine della presentazione del palinsesto 2022/2023 che ha riservata non poche sorprese. Confermatissima Maria De Filippi, che tornerà con “Uomini e Donne”, “Tu si que vales”, “C’è posta per te” ed “Amici”, si prende una pausa ‘La Pupa e il secchione’, dopo le polemiche ed i bassi ascolti della passata stagione. Un colpo duro da digerire per Barbara D’Urso, comunque confermata al timone di Pomeriggio 5. Su di lei Pier Silvio Berlusconi ha voluto fare una precisazione. “Sui contenitori del daytime stiamo lavorando, ci siamo resi conto che i gusti sono cambiati, stringenti sull’attualità e meno sullo show. Il cambiamento è avvenuto e i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)sospeso,spiega. Lo ha fatto oggi, 30 giugno, a margine della presentazione del palinsesto 2022/2023 che ha riservata non poche sorprese. Confermatissima Maria De Filippi, che tornerà con “Uomini e Donne”, “Tu si que vales”, “C’è posta per te” ed “Amici”, si prende una pausa ‘La Pupa e il secchione’, dopo le polemiche ed i bassi ascolti della passata stagione. Un colpo duro da digerire per Barbara D’Urso, comunque confermata al timone di Pomeriggio 5. Su di leiha voluto fare una precisazione. “Sui contenitori del daytime stiamo lavorando, ci siamo resi conto che i gusti sono cambiati, stringenti sull’attualità e meno sullo show. Il cambiamento è avvenuto e i ...

Pubblicità

trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - _Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - _Nico_Piro_ : E allora bisogna tornare alle origini, ad una società razzista, segregazionista, una 'god fearing' country, dove l'… - lucreziamangino : il GFVIP5 è stato e sempre sarà una certezza perché ci ha regalato TZ e SO - roymenarini : Tutti sconvolti perché un tampone su tre è positivo. Ma se uno si tampona è perché o ha sintomi o è stato a contatt… -