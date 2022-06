Per Dybala il Milan sogna lo 'scippo' alla Tonali (Di giovedì 30 giugno 2022) Paulo Dybala al Milan? Il club rossonero sogna uno scippo all'Inter così come successo due anni fa con Sandro Tonali. All'epoca... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Pauloal? Il club rossonerounoall'Inter così come successo due anni fa con Sandro. All'epoca...

Pubblicità

MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - FBiasin : “Ma se per caso arrivasse anche #Dybala poi come si fa: chi gioca là davanti?”. #Inter 1999/2000: Ronaldo, Vieri,… - FBiasin : #Marotta: '#Dybala? Non nascondo che ci siamo incontrati con i rappresentanti. Bisogna esplorare percorsi nuovi e t… - dianartemide12 : Santo Cielo, mi sembra di rivivere il 21 marzo, fermatevi tutti per favore ?? #Dybala - JuventusUn : Nasce la nuova #Juve di #Allegri senza #Dybala: su 7 nomi confermati i 6 super colpi da URLO richiesti dal tecnico!… -