Per Beatrice Venezi “una donna del livello di Giorgia Meloni non l’abbiamo mai vista” (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva già partecipato alla convention di Fratelli d’Italia a Milano. Non ha mai nascosto la sua accesa critica alla sinistra e l’esaltazione dei modelli politici offerti dalla destra italiana. In particolare, non ha mai celato la sua stima nei confronti di Giorgia Meloni che, infatti, l’ha accolta a braccia aperte sul palco meneghino. E oggi Beatrice Venezi torna a esaltare il modello politico offerto dalla leader di FdI e se la prende con lo schieramento opposto anche per la concezione artistica e musicale. Beatrice Venezi esalta Giorgia Meloni e critica la sinistra sulla cultura Nella sua intervista al settimanale L’Espresso, la donna che rimproverò Amadeus per averla chiamata – sul palco dell’Ariston in occasione ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva già partecipato alla convention di Fratelli d’Italia a Milano. Non ha mai nascosto la sua accesa critica alla sinistra e l’esaltazione dei modelli politici offerti dalla destra italiana. In particolare, non ha mai celato la sua stima nei confronti diche, infatti, l’ha accolta a braccia aperte sul palco meneghino. E oggitorna a esaltare il modello politico offerto dalla leader di FdI e se la prende con lo schieramento opposto anche per la concezione artistica e musicale.esaltae critica la sinistra sulla cultura Nella sua interal settimanale L’Espresso, lache rimproverò Amadeus per averla chiamata – sul palco dell’Ariston in occasione ...

