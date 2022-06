Parole al Porto, il 1° Festival delle Biografie parte da Carrà, Dalla e Pasolini (Di giovedì 30 giugno 2022) Partirà questa estate il 1° Festival delle Biografie, intitolato Parole al Porto. Grandi vite, grandi storie presso il Porticciolo di Santa Marinella. Si tratterà di cinque incontri, che si terranno il sabato, dal 9 luglio al 6 agosto, e saranno focalizzati su sei personalità note. Tutto pronto per il 1° Festival delle Biografie. L’edizione inaugurale della manifestazione sarà intitolata, come visto, Parole al Porto. Grandi vite, grandi storie. L’evento, costituito da cinque incontri ogni sabato sera, dal 9 luglio al 6 agosto, è ideato da Daniela Grandi e Alessia Occhialini. Si aggiunge la collaborazione del Comune di Santa Marinella; del Sindaco Pietro Tidei e delle Consigliere Maura Chegia (delegata ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 giugno 2022) Partirà questa estate il 1°, intitolatoal. Grandi vite, grandi storie presso il Porticciolo di Santa Marinella. Si tratterà di cinque incontri, che si terranno il sabato, dal 9 luglio al 6 agosto, e saranno focalizzati su sei personalità note. Tutto pronto per il 1°. L’edizione inaugurale della manifestazione sarà intitolata, come visto,al. Grandi vite, grandi storie. L’evento, costituito da cinque incontri ogni sabato sera, dal 9 luglio al 6 agosto, è ideato da Daniela Grandi e Alessia Occhialini. Si aggiunge la collaborazione del Comune di Santa Marinella; del Sindaco Pietro Tidei eConsigliere Maura Chegia (delegata ...

