Parità di genere sul posto di lavoro | arriva l’ok alla normativa “Women On Boards”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – L’Unione Europea ha finalmente datoOn”. L’accordo prevede che entro il 30 giugno del 2026 tutte le società quotate in borsa dovranno rispettare i target fissati da questa, pena una multa pecuniaria o l’annullamento delle nomine. In questo modo almeno il 40% degli incarichi di amministratore non esecutivo o il 33% di tutti gli incarichi di amministratore saranno occupati da donne (in realtà laparla di sesso meno rappresentato che però effettivamente è quello femminile!). Le associazioni commentano unite sul tema: “Finalmente input concreti”.Of Change Italia tra tutti si esprime sul tema: “one Certificazione didi ...