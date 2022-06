Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato: la cerimonia a Montalcino (Di giovedì 30 giugno 2022) Si dovrebbero tenere a Montalcino , in provincia di Siena , le nozze tra la cantante Paola Turci e la compagna Francesca Pascale . Una relazione mai confermata o smentita dall’artista e dall’ex fidanzata... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 giugno 2022) Si dovrebbero tenere a, in provincia di Siena , le nozze tra la cantantee la compagna. Una relazione mai confermata o smentita dall’artista e dall’ex fidanzata...

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - msn_italia : Paola Turci e Francesca Pascale si sposano in Toscana: la loro storia - infoitinterno : Francesca Pascale e Paola Turci, il messaggio del partito gay per nozze -