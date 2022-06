Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: chi è la cantante che ha una storia con l’ex compagna di Silvio Berlusconi? (Di giovedì 30 giugno 2022) Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: le nozze segrete verranno celebrate a Montalcino in Toscana sabato 2 luglio. Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: le nozze segrete a Montalcino in Toscana La cantautrice Paola Turci e Francesca Pascale, nota per essere stata l’ex compagna del leader di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi, sono legate sentimentalmente da tempo e non hanno mai negato di avere una solida storia d’amore. Le due donne, tuttavia, hanno sempre protetto la loro relazione dal gossip e dai riflettori. Nonostante la discrezione sempre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022)si: le nozze segrete verranno celebrate a Montalcino in Toscana sabato 2 luglio.si: le nozze segrete a Montalcino in Toscana La cantautrice, nota per essere statadel leader di Forza Italia ed ex premier, sono legate sentimentalmente da tempo e non hanno mai negato di avere una solidad’amore. Le due donne, tuttavia, hanno sempre protetto la loro relazione dal gossip e dai riflettori. Nonostante la discrezione sempre ...

