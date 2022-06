Paola Turci e Francesca Pascale | il matrimonio lo stesso giorno del Pride di Milano

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - nicolaPalumbo00 : RT @Corriere: Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato, in Toscana - EdoardoBuffoni : RT @RadioCapital_fm: Auguri da @RadioCapital_fm a @paolaturci -

Francesca Pascale esarebbero a un passo dal sì. La coppia formata dall'ex compagna di Silvio Berlusconi e dalla cantautrice romana sta per formalizzare il proprio rapporto con una cerimonia che, secondo ...Fiori d'arancio pere Francesca Pascale . A due anni da quello scatto che le ritraeva su uno yacht intente a scambiarsi effusioni, la cantautrice romana e l'ex compagna di Silvio Berlusconi annunciano il loro ...La cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi hanno scelto una data non casuale per le loro nozze. Entrambe attive sul fronte dei diritti LGBTQIA+, hanno sempre mantenuto la loro storia lontana dai ...Nozze in vista per Paola Turci, che sabato 2 luglio si unirà in matrimonio con Francesca Pascale, nota ex fidanzata di Silvio Berlusconi. La notizia è trapelata dal Corriere della Sera, dato che le du ...