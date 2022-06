Pallanuoto | Silipo | ' fa male perdere semifinale mondiale ma abbiamo ampi margini di crescita'

(Di giovedì 30 giugno 2022) Budapest, 30 giu. - (Adnkronos) - "Le ragazze hanno sentito troppo la tensione. Bisogna però essere onesti e riconoscere il valore dell'avversario: gli Stati Uniti in questo momento sono superiori a tutte le squadre; sono atleticamente preparatissime ed hanno giocatrici dotate tecnicamente. Faunairidata, ma ci deve caricare in vista del futuro e del nostro percorso che è appena iniziato:di". Il ct del Setterosa Carlocommenta così la sconfitta delle sue ragazze nellacontro gli Stati Uniti. "ancora una sfida d'affrontare e che mette in palio una medaglia: le ragazze non staccheranno la ...

