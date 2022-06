Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: Italia-Spagna 8-16. Azzurrini quarti, oro alla Serbia (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi, giovedì 30 giugno, si è concluso il torneo maschile di Pallanuoto della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo 2022, disputato ad Orano, in Algeria: si sono giocate le finali per le medaglie e nella sfida per il terzo posto l’Italia ha ceduto per 8-16 alla Spagna. L’Italia Under 18, che vede in panchina il tecnico responsabile Alberto Angelini, ha ceduto il passo nella finale per il bronzo alla Spagna per 8-16, con parziali di 4-2, 1-4, 2-5, 1-5: per gli Azzurrini doppiette di Bragantini, De Simon e Giacomone e marcature singole di Nuzzo e Taramasco. Nella sfida per l’oro la Serbia ha battuto per 9-8 il Montenegro. Curiosamente, si tratta del medesimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi, giovedì 30 giugno, si è concluso il torneo maschile didella 19ma edizione deidel, disputato ad Orano, in Algeria: si sono giocate le finali per le medaglie e nella sfida per il terzo posto l’ha ceduto per 8-16. L’Under 18, che vede in panchina il tecnico responsabile Alberto Angelini, ha ceduto il passo nella finale per il bronzoper 8-16, con parziali di 4-2, 1-4, 2-5, 1-5: per glidoppiette di Bragantini, De Simon e Giacomone e marcature singole di Nuzzo e Taramasco. Nella sfida per l’oro laha battuto per 9-8 il Montenegro. Curiosamente, si tratta del medesimo ...

