Pallanuoto femminile, Mondiali Budapest 2022: Usa affonda l’Italia in semifinale, il Setterosa giocherà per il bronzo (Di giovedì 30 giugno 2022) l’Italia della Pallanuoto femminile affonda in semifinale contro le forti ragazze Usa e dice addio alla possibilità di giocarsi la finalissima ai Mondiali 2022 di Budapest. Il Setterosa perde male col punteggio di 14-6 in favore delle statunitensi, che dominano in lungo e in largo e surclassano da tutti i punti di vista le azzurre. A ogni modo, ancora chance di medaglia per le ragazze di Silipo, che sabato pomeriggio sfideranno una tra Ungheria e Olanda nella finale per il terzo posto che vale la medaglia di bronzo. Il Setterosa approccia male e finisce anche peggio, arrendendosi allo strapotere delle americane. Siamo in crescita nel nuovo corso Silipo, ma non all’altezza di una nazionale solida come ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022)dellaincontro le forti ragazze Usa e dice addio alla possibilità di giocarsi la finalissima aidi. Ilperde male col punteggio di 14-6 in favore delle statunitensi, che dominano in lungo e in largo e surclassano da tutti i punti di vista le azzurre. A ogni modo, ancora chance di medaglia per le ragazze di Silipo, che sabato pomeriggio sfideranno una tra Ungheria e Olanda nella finale per il terzo posto che vale la medaglia di. Ilapproccia male e finisce anche peggio, arrendendosi allo strapotere delle americane. Siamo in crescita nel nuovo corso Silipo, ma non all’altezza di una nazionale solida come ...

Pubblicità

maIedettotempo : ho appena visto la pallanuoto femminile ti devo dire vi devo dire - sportface2016 : #Pallanuoto femminile, Mondiali #Budapest: #Setterosa affondato in semifinale, gli #Usa passano 14-6. Le azzurre gi… - Sport_Fair : Il #Setterosa cede agli #USA a #Budapest2022 Le azzurre della #Pallanuoto torneranno in vasca per la finalina per… - PusJordan : Italia-Usa, pallanuoto femminile, vittoria schiacciante delle statunitensi per 13 a 6, Draghi, Renzi e gli altri st… - ylepass899 : Per una volta che sto decidendo di vedere la pallanuoto l’Italia sta perdendo, se non dovessimo arrivare in finale… -