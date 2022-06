Pallanuoto femminile, Mondiali 2022: Italia-USA 6-14. Setterosa in finale per il bronzo (Di giovedì 30 giugno 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto femminile sono proseguiti oggi, giovedì 30 giugno, a Budapest, in Ungheria: nella prima semifinale il Setterosa di Carlo Silipo, cede il passo agli USA per 6-14. L’Italia giocherà la finale per il bronzo sabato 2 luglio alle ore 14.30 contro la perdente di Ungheria-Paesi Bassi, squadre che si affronteranno questa sera. Le scelte dei tecnici vedono in porta Banchelli e Longan (quest’ultima sarà l’MVP). Nel primo quarto sono le difese a prevalere sugli attacchi: a sbloccare lo score è Haralabidis su penalty. Dopo 4’36” Fattal però raddoppia in superiorità numerica. L’Italia non si sblocca e gli USA scappano via: Gilchrist con una sciarpa perfetta sigla il 3-0. Nella seconda frazione gli USA ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Idisono proseguiti oggi, giovedì 30 giugno, a Budapest, in Ungheria: nella prima semiildi Carlo Silipo, cede il passo agli USA per 6-14. L’giocherà laper ilsabato 2 luglio alle ore 14.30 contro la perdente di Ungheria-Paesi Bassi, squadre che si affronteranno questa sera. Le scelte dei tecnici vedono in porta Banchelli e Longan (quest’ultima sarà l’MVP). Nel primo quarto sono le difese a prevalere sugli attacchi: a sbloccare lo score è Haralabidis su penalty. Dopo 4’36” Fattal però raddoppia in superiorità numerica. L’non si sblocca e gli USA scappano via: Gilchrist con una sciarpa perfetta sigla il 3-0. Nella seconda frazione gli USA ...

