Pallanuoto femminile, Italia-Usa in tv oggi: canale, orario e diretta streaming semifinale Mondiali Budapest 2022 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Usa, partita valevole per come semifinale del torneo di Pallanuoto femminile ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo aver superato nettamente la Francia ai quarti di finale, vuole continuare a sognare. Ora le azzurre affrontano la fortissima formazione statunitense, reduce dal successo contro la Spagna. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? La semifinale è in programma alle ore 16.00 di giovedì 30 giugno a Budapest. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA Pallanuoto femminile: TUTTI I RISULTATI TABELLONE ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto pronto per-Usa, partita valevole per comedel torneo diaidi. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo aver superato nettamente la Francia ai quarti di finale, vuole continuare a sognare. Ora le azzurre affrontano la fortissima formazione statunitense, reduce dal successo contro la Spagna. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? Laè in programma alle ore 16.00 di giovedì 30 giugno a. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA: TUTTI I RISULTATI TABELLONE ...

