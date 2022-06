Pallanuoto | Carlo Silipo | “Fa bene sbattere il muso | c’è tanta strada da fare per arrivare ai vertici”

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’Italia è stata pesantemente sconfitta dagli USA nella semifinale dei Mondiali 2022 difemminile. Le azzurre non sono mai state in partita contro le Campionesse Olimpiche e detentrici del titolo iridato, venendo surclassate con un nitido 14-6 nella piscina di Budapest (Ungheria). Il Setterosa, che nella fase a gironi era riuscito a inventarsi una magia contro le padrone di casa, è crollato al cospetto della corazzata a stelle e strisce, capace di dominare in lungo e in largo. La nostra Nazionale ha faticato in attacco e ha spesso battuto contro il muro delle rivali, mentre in difesa ha sofferto tantissimo e ha pagato a caro prezzo la verve delle scatenate americane. L’Italia si dovrà così accontentare di tornare in acqua per cercare di conquistare la medaglia di bronzo, affrontando la perdente di Ungheria-Olanda nella finale per il terzo posto in programma ...