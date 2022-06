Palinsesto Mediaset Autunno 2022 | novità e riconferme | nuove fiction e reality

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 30 giugno 2022) Pier Silvio Berlusconi ha annunciato quello che andrà in onda sulle retidurante la prossima stagione autunnale. Ci sono tantissimea partire da Caduta Libera, ma anche molteche attendono il pubblico di Canle 5, Rete 4 e Italia 1. Anche in temal’amministratore delegato della società non ha fatto attendere di annunciare tanteproduzioni che una dopo l’altra terranno compagnia per diversi mesi. Di seguito tutti i dettagli.della stagione autunnaleNella prossima stagioneassisterete ad uno speciale in due puntate dedicato e condotto dalla cantante Orietta Berti. Tutto è ancora da definire e Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che le due trasmissioni saranno registrate non appena la Berti ...