Palinsesti TV Mediaset, torna la Gialappa's con Mai dire Gol. I dettagli

Palinsesti TV Mediaset, torna la Gialappa's con Mai dire Gol. L'annuncio e tutti i dettagli sul ritorno del programma

Mai dire Gol torna in TV. Il celebre programma sportivo condotto dalla Gialappa's Band, andato in onda tra il 1990 e il 2001, ritornerà sulle reti Mediaset. A confermare la notizia è Pier Silvio Berlusconi durante la consueta presentazione dei Palinsesti Mediaset: «Dovrebbe andare in onda la prossima primavera. Tre o quattro puntate per l'evento di celebrazione. Vediamo quello che succede». L'articolo proviene da Calcio News 24.

