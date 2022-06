Palinsesti Mediaset, La Talpa torna in primavera prodotta da Maria De Filippi: è ufficiale (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo anni di insistenza ce l’abbiamo finalmente fatta. La Talpa tornerà con la sua quarta edizione nella primavera del 2023 al termine del Grande Fratello Vip e della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A parlare è stato PierSilvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset. Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: “Formato modernizzato ed evoluto, mi piace molto. Ci sarà conduzione”. #PalinsestiMediaset — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 30, 2022 Il reality show sarà prodotto da Maria De Filippi ed avrà una conduzione. La Talpa, Maria De Filippi ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo anni di insistenza ce l’abbiamo finalmente fatta. Latornerà con la sua quarta edizione nelladel 2023 al termine del Grande Fratello Vip e della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A parlare è stato PierSilvio Berlusconi durante la presentazione deiDeprodurrà #La, in onda2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: “Formato modernizzato ed evoluto, mi piace molto. Ci sarà conduzione”. #— Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 30, 2022 Il reality show sarà prodotto daDeed avrà una conduzione. LaDe...

