Palinsesti Mediaset, la presentazione. Pier Silvio Berlusconi: "Da cittadino tifo per la Rai" (Di giovedì 30 giugno 2022) ...4% di La7 ( Non è l'arena, Dimartedì, Atlantide, Piazzapulita In onda prima serrata e il Tg La7 ). Fiction Il servizio pubblico stravince con la fiction, anche in replica. Mediaset punta su pochi ... Leggi su repubblica (Di giovedì 30 giugno 2022) ...4% di La7 ( Non è l'arena, Dimartedì, Atlantide, Piazzapulita In onda prima serrata e il Tg La7 ). Fiction Il servizio pubblico stravince con la fiction, anche in replica.punta su pochi ...

Pubblicità

carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - Rosalbw1 : RT @teamsalemioff: La seconda stagione di ?????????????? ???????????? ?? condotto da #GiuliaSalemi in onda su La5 in seconda serata sta arrivando ????? ht… - smandel7771 : RT @teamsalemioff: La seconda stagione di ?????????????? ???????????? ?? condotto da #GiuliaSalemi in onda su La5 in seconda serata sta arrivando ????? ht… - Prelemi14096385 : RT @teamsalemioff: La seconda stagione di ?????????????? ???????????? ?? condotto da #GiuliaSalemi in onda su La5 in seconda serata sta arrivando ????? ht… - CanYamaninfo : RT @RepSpettacoli: Pier Silvio Berlusconi presenta i palinsesti Mediaset: 'Da cittadino tifo per la Rai' [di Silvia Fumarola] [aggiornament… -