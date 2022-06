Palinsesti Mediaset, Barbara d’Urso ha rinnovato il contratto per altri anni (Di giovedì 30 giugno 2022) Barbara d’Urso lo aveva annunciato durante i saluti finali di Pomeriggio 5 e così sarà. Tornerà a settembre per stare insieme al suo pubblico per altri mesi mesi mesi e mesi (cit.). Nonostante alcune indiscrezioni in merito ad un possibile stop del contratto, la conduttrice ha firmato il rinnovo. A svelarlo è stato PierSilvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset. Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: “Torno a settembre” https://t.co/zD6nTqGkEb — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2022 “La signora d’Urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni” – si legge su DavideMaggio.it – “Il contratto è stato rinnovato, rifarà Pomeriggio Cinque. Al di là degli scherzi, abbiamo ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 giugno 2022)lo aveva annunciato durante i saluti finali di Pomeriggio 5 e così sarà. Tornerà a settembre per stare insieme al suo pubblico permesi mesi mesi e mesi (cit.). Nonostante alcune indiscrezioni in merito ad un possibile stop del, la conduttrice ha firmato il rinnovo. A svelarlo è stato PierSilvio Berlusconi durante la presentazione deichiude Pomeriggio 5: “Torno a settembre” https://t.co/zD6nTqGkEb — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2022 “La signoraè assolutamente rinnovata per le prossime stagioni” – si legge su DavideMaggio.it – “Ilè stato, rifarà Pomeriggio Cinque. Al di là degli scherzi, abbiamo ...

