Palinsesti Mediaset 2022/2023: le novità della prossima stagione (Di giovedì 30 giugno 2022) Mediaset ha svelato i Palinsesti della stagione televisiva 2022/2023 che prevedono molte conferme soprattutto per quanto riguarda Canale 5 ed alcune novità che interesseranno in particolare Italia 1. Inoltre, ci sarà il ritorno in onda di alcuni programmi storici e molto amati dal pubblico. Mediaset, Palinsesti 2022/2023: tornano La Talpa, Ciao Darwin e Mai dire Gol I Palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2022/2023 prevedono il ritorno di alcuni programmi storici. Su Canale 5, dopo oltre 15 anni dall'ultima edizione, tornerà La Talpa con una versione tutta nuova. Inoltre, ci sarà una nuova edizione di Ciao ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 giugno 2022)ha svelato itelevisivache prevedono molte conferme soprattutto per quanto riguarda Canale 5 ed alcuneche interesseranno in particolare Italia 1. Inoltre, ci sarà il ritorno in onda di alcuni programmi storici e molto amati dal pubblico.: tornano La Talpa, Ciao Darwin e Mai dire Gol Iper latelevisivaprevedono il ritorno di alcuni programmi storici. Su Canale 5, dopo oltre 15 anni dall'ultima edizione, tornerà La Talpa con una versione tutta nuova. Inoltre, ci sarà una nuova edizione di Ciao ...

Pubblicità

carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - Agenzia_Ansa : 'Mediaset prima in Ue per share e produzione'. Lo annuncia Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti… - davidemaggio : Ecco i #PalinsestiMediaset 2022/2023 Poche novità: su Canale 5 celebrazione di Mai Dire Gol, #TalentissimoMe con C… - trumpettss0 : RT @headandthoughts: AHHHHHHHH Non vedo l’ora di vedere tutte le novità e scoprire i nuovi protagonisti ????????? - mbt28it : RT @headandthoughts: AHHHHHHHH Non vedo l’ora di vedere tutte le novità e scoprire i nuovi protagonisti ????????? -