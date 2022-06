(Di giovedì 30 giugno 2022)- Il mercato delè in stallo, bloccato dalle scadenze e da una serie di cessioni ventilate che per il momento restano ipotesi, ma a rallentare l'unico affare che il club aveva intenzione ...

Corriere dello Sport

NAPOLI - Il mercato del Napoli è in stallo, bloccato dalle scadenze e da una serie di cessioni ventilate che per il momento restano ipotesi, ma a rallentare l'unico affare che il club aveva intenzione ...L'alternativa è quella di schierare Vasquez come difensore centrale al fianco dicon ... Cacaceda vicino Parisi. Tornando al discorso centrale di difesa c'è Romagnoli in ballottaggio ... Ostigard, insidia Torino ma lui vuole il Napoli Affari in stallo e con alcune complicazioni: i granata tentano il Brighton ma il norvegese ha già detto la sua ...