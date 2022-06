Ostello, la Provincia ha fretta: “L’ex gestore lasci subito gli spazi a chi ora ne ha la titolarità” (Di giovedì 30 giugno 2022) Bergamo. Il dispiacere di abbandonare un lavoro ben svolto e durato sei anni è grande. Dietro la richiesta della Provincia di Bergamo al Consorzio Italia Holiday Service di lasciare l’Ostello di Monterosso non ci sono dissapori, ma una serie di diritti che ognuno degli interlocutori cerca di far valere. È arrivata venerdì la comunicazione di via Tasso all’attuale gestore affinché liberi la struttura di proprietà della Provincia: dopo sei anni il contratto infatti è venuto meno, e così anche la titolarità sull’utilizzo della struttura. Il Consorzio aveva preso in mano l’Ostello nel 2016 con un contratto fino a luglio 2023 a fronte della richiesta di aiuto proprio della Provincia visto che l’Aig, l’Associazione italiana degli Alberghi della Gioventù, si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Bergamo. Il dispiacere di abbandonare un lavoro ben svolto e durato sei anni è grande. Dietro la richiesta delladi Bergamo al Consorzio Italia Holiday Service diare l’di Monterosso non ci sono dissapori, ma una serie di diritti che ognuno degli interlocutori cerca di far valere. È arrivata venerdì la comunicazione di via Tasso all’attualeaffinché liberi la struttura di proprietà della: dopo sei anni il contratto infatti è venuto meno, e così anche lasull’utilizzo della struttura. Il Consorzio aveva preso in mano l’nel 2016 con un contratto fino a luglio 2023 a fronte della richiesta di aiuto proprio dellavisto che l’Aig, l’Associazione italiana degli Alberghi della Gioventù, si ...

