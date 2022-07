Oroscopo Luglio | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

23 novembre – 21 dicembre Siete mustang selvaggi, instancabili, non vi fermate mai. Col vento fra i capelli galoppate veloci in un mese che vede ampie praterie di occasioni, viaggi e scelte azzeccate. La grande vitalità riesce sempre a mantenere un livello di dinamismo efficiente e valido. C'è il piacere di stare in compagnia ma anche il piacere di starsene da soli, nel silenzio e nel ritiro.è splendido per bagni di sole e compagnie avventurose, ma se potete regalatevi momenti con voi stessi che vi rigenerano e vi fanno essere poi nel mondo solari e anche avvolti da un'aura più attraente. Miglioramento in ogni genere di relazione per i nati in novembre.