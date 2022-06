Oroscopo Luglio | Acquario

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Venere nella prima parte del mese aumenta bellezza e savoir faire. Siete eleganti, piacete, avete l’aura che colpisce e uno sguardo malizioso che provoca e raggiunge il bersaglio. Marte e Mercurio, forse invidiosi, però vi rompono le scatole. E i piani. Passate per un segno diplomatico e accomodante, ma Marte vi fa essere diretti. Avete più voglia di badare alla sostanza che alle forme. Attenzione a non dire la parola di troppo. Passionalità viva in amore ma anche alti e bassi col partner. Più sincerità nei dialoghi. Siete campioni mondiali di arrampicata sui vetri, ma qualche bugia o mezza verità potrebbe rivelarsi un boomerang. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 30, 2022 at 8:43 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading ...