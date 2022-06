Opportunità per aspiranti imprenditori, Futuridea apre lo sportello di assistenza a Pannarano (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPannarano (Bn) – Martedì Futuridea, in quanto ente accreditato per Invitalia e per l’Ente Nazionale del Microcredito, aprirà uno sportello di assistenza presso il Comune di Pannarano. Uno sportello con lo scopo di fornire accompagnamento gratuito a chiunque fosse interessato agli strumenti per l’avvio e il consolidamento di attività di impresa. “Sarà un momento divulgativo e di orientamento sul lavoro, l’autoimpiego e l’imprenditorialità per la misura Resto al Sud e per il progetto nazionale Yes I Start Up – scrivono da Futuridea – e questa intesa è di rilevante interesse sia per il Comune di Pannarano che per Futuridea e punterà ad una partecipazione congiunta ad eventuali progetti di comune ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Martedì, in quanto ente accreditato per Invitalia e per l’Ente Nazionale del Microcredito, aprirà unodi assistenza presso il Comune di. Unocon lo scopo di fornire accompagnamento gratuito a chiunque fosse interessato agli strumenti per l’avvio e il consolidamento di attività di impresa. “Sarà un momento divulgativo e di orientamento sul lavoro, l’autoimpiego e l’alità per la misura Resto al Sud e per il progetto nazionale Yes I Start Up – scrivono da– e questa intesa è di rilevante interesse sia per il Comune diche pere punterà ad una partecipazione congiunta ad eventuali progetti di comune ...

