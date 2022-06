Omaggio a Battiato | concerti e il Pride a Villa Filippina

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Una stagione di grandi eventi al Parcoa Palermo, dal teatro comico alla musica, dalle serate astronomiche agli incontri e dibattiti politici. Due omaggi a Franco, il cantautore siciliano di recente scomparso, spettacoli con artisti comici nazionali, l’area ristoro del Monsù rinnovata nel look e menù, il Palermoper il secondo anno e la Festa Nazionale dell’Unità, per la prima volta a Palermo che chiude la stagione estiva a settembre. Dopo il successo di “Una marina di libri”, per il secondo anno consecutivo a, l’associazione Urania di Marcello Barrale e Lisa Cosentino, che dal 2018 gestisce il Parco cittadino, si prepara all’estate con un ricco cartellone in collaborazione con numerosi partner, tra cui teatri della città, ...