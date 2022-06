Ok Cdm a decreto bollette, Draghi presenta il provvedimento (Di giovedì 30 giugno 2022) E' terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Il Cdm, spiegano fonti di governo, ha dato il via libera al decreto bollette, modificato dopo il primo passaggio la settimana scorsa. Approvati anche i disegni di legge sul rendiconto e l'assestamento di bilancio. Alle 18 il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una conferenza stampa. Il decreto introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell`energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. In particolare, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022 sono annullate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 giugno 2022) E' terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Il Cdm, spiegano fonti di governo, ha dato il via libera al, modificato dopo il primo passaggio la settimana scorsa. Approvati anche i disegni di legge sul rendiconto e l'assestamento di bilancio. Alle 18 il presidente del Consiglio Marioterrà una conferenza stampa. Ilintroduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell`energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. In particolare, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022 sono annullate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le ...

