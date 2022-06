Pubblicità

yoghi1954 : Israele deve essere ritenuto responsabile L'impunità porta a più violenza 'Sappiamo troppo bene che la nostra lib… - giampdisan : @Lo_Zio_Frank @boni_castellane Chiaro. Ma l'alternativa era questa, va detto. Il Giappone non si sarebbe mai arreso… - Eolopio : @jungle1970 @MarcusGuad 2) vuol dire? Si tratta di imprese che hanno lavorato finalmente dopo anni di fermo del se… - discoradioIT : A #Torino scade domani la gratuità dell’occupazione straordinaria del suolo pubblico per i #dehors. Dal 1 luglio il… - itsme399 : RT @zingarella_a: @barbybpgirl @kscarlett22_ Ho letto parlare di mafietta, di rompipalle e di gente senza occupazione al di fuori del pds,… -

ilGiornale.it

... ovvero creare una "Generazionetabacco" in cui meno del 5% della popolazione faccia uso di ... Il rischio di ricadute sull'è dietro l'angolo. Il divieto che vuole mettere in campo l'Ue,...... a decorrere dal settimo mese di gravidanza; figli con disabilità a carico ,limiti di età; ... è registrato come disoccupato ed in cerca dipresso i Centri per l'impiego; svolge il ... Occupazione senza fine del centro sociale abusivo: 110 sfratti ma mai lo sgombero In meno di vent'anni lo sfratto al Leoncavallo, noto centro sociale di Milano, è stato notificato oltre 100 volte. Ma il centro continua con le sue attività illegali nell'indifferenza della giunta Sal ...Ieri sono stati 699 i casi di Covid, un tetto che non si raggiungeva da tempo, ma senza decessi. Invece nel corso dell’ultima settimana sono 2922, su 6667 tamponi eseguiti, i nuovi casi di positività ...