Oasi è il nuovo EP di Jovanotti dopo Sensibile All’Estate da Il Disco Del Sole | data di uscita e tracklist

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022) IlEP di. Il cantautore romano lo ha appena annunciato sui social a pochi giorni dalla pubblicazione delsingolo. IlEP disarà fuori venerdì 8 luglio con la seguente, una “cinquina” – come riferisce– di 5 brani con altrettanti produttori d’eccellenza. 01(prod. Sixpm)02 E Si Fa Bello Per Te (prod. Ackeejuice Rockers)03(prod. Rick Rubin)04 In Viaggio (prod. AfrotroniX)05 Yalla Yalla (prod. Jude & Frank) Come specifica Lorenzo Cherubini,è un ...