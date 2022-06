Nuovo singolo, Ana Mena balla sola con “Mezzanotte” (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena è pronta a farci ballare tutta l’estate sulle note di “Mezzanotte”. Infatti, siamo abituati ormai a vederla protagonista di duetti di successo, ma questa volta Ana Mena balla da sola e lancia il suo Nuovo singolo "Mezzanotte", una hit estiva per scatenarsi in pista, che è stata scritta a ottobre con due produttori colombiani che hanno lavorato su "Despacito", Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre. E' una canzone che è stata finita in poco più di 40 minuti e quando le cose succedono così veloci a me trasmette una ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Anaè pronta a farcire tutta l’estate sulle note di “”. Infatti, siamo abituati ormai a vederla protagonista di duetti di successo, ma questa volta Anadae lancia il suo", una hit estiva per scatenarsi in pista, che è stata scritta a ottobre con due produttori colombiani che hanno lavorato su "Despacito", Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre. E' una canzone che è stata finita in poco più di 40 minuti e quando le cose succedono così veloci a me trasmette una ...

