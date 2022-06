Nuovo nome per il post-Koulibaly: arriva dalla Ligue 1! (Di giovedì 30 giugno 2022) Siamo vicinissimi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato: il Napoli sarà certamente coinvolto in diverse situazioni, sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Kalidou Koulibaly, che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ed è finito nel mirino di diversi top club europei, tra i quali compaiono Barcellona e Chelsea, su tutte. In diretta a Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia la Rete“, Raffaele Auriemma ha svelato un Nuovo obiettivo per gli azzurri in caso di partenza del centrale senegalese. Medina Napoli (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images) Napoli, occhi su Medina del Lens Il Napoli ha messo gli occhi su Facundo Medina, difensore classe ’99 attualmente in forza al Lens: questa l’indiscrezione lanciata in diretta da Raffaele ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Siamo vicinissimi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato: il Napoli sarà certamente coinvolto in diverse situazioni, sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Kalidou, che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ed è finito nel mirino di diversi top club europei, tra i quali compaiono Barcellona e Chelsea, su tutte. In diretta a Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia la Rete“, Raffaele Auriemma ha svelato unobiettivo per gli azzurri in caso di partenza del centrale senegalese. Medina Napoli (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images) Napoli, occhi su Medina del Lens Il Napoli ha messo gli occhi su Facundo Medina, difensore classe ’99 attualmente in forza al Lens: questa l’indiscrezione lanciata in diretta da Raffaele ...

