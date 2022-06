“Nuovo incontro”: calciomercato Roma, ballano ancora 7 milioni (Di giovedì 30 giugno 2022) La Roma accelera per regalare a Mourinho un Nuovo rinforzo a centrocampo. Nella giornata odierna l’incontro per sbloccare la trattativa. Il primo colpo, quello più richiesto da José Mourinho, è stato piazzato. La Roma, di recente, ha ufficialmente accolto Nemanja Matic: per lui un contratto annuale con opzione per il secondo anno e un ruolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 giugno 2022) Laaccelera per regalare a Mourinho unrinforzo a centrocampo. Nella giornata odierna l’per sbloccare la trattativa. Il primo colpo, quello più richiesto da José Mourinho, è stato piazzato. La, di recente, ha ufficialmente accolto Nemanja Matic: per lui un contratto annuale con opzione per il secondo anno e un ruolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pinamonti, domani nuovo incontro con l’#Atalanta - capuanogio : #Mertens ai saluti, per il #Napoli spunta l'idea #Correa dall'#Inter. L'argentino potrebbe essere il nuovo attaccan… - FcInterNewsit : SI - Domani nuovo incontro tra Atalanta e Inter per definire l'operazione Pinamonti - serieAnews_com : La Roma vuole Frattesi: oggi a Rimini nuovo incontro con il Sassuolo. C'è ancora distanza tra le parti ?? - ontoxy : RT @blusewillis1: Il nuovo tavolo di Putin durante l'incontro in Turkmenistan. -