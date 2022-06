“Nuovo giovane fidanzato”. Valeria Marini conferma tutto: 20 anni in meno, bello e affermato (Di giovedì 30 giugno 2022) Valeria Marini e il bacio al Nuovo fidanzato. La bella e prorompente showgirl è reduce da un periodo professionalmente impegnato. Ha partecipato infatti, proprio di recente, a due reality, lo spagnolo “Supervivientes” e il “Grande Fratello Vip 6”. Anche dal punto di vista sentimentale però, a quanto pare, non è rimasta con le mani in mano. In realtà la notizia bomba era stata data a maggio da Deianira Marzano ed erano spuntate anche foto dei due insieme. Lui è Eddy Siniscalchi, imprenditore napoletano di 35 anni con molte conoscenze nel mondo dello spettacolo. Poco dopo lo scoop, però, Valeria Marini, intervistata da Novella2000, aveva smentito tutto: “Dopo la bella intervista che abbiamo rilasciato io e mia mamma, la mia Wonder, a Italia Sì da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)e il bacio al. La bella e prorompente showgirl è reduce da un periodo professionalmente impegnato. Ha partecipato infatti, proprio di recente, a due reality, lo spagnolo “Supervivientes” e il “Grande Fratello Vip 6”. Anche dal punto di vista sentimentale però, a quanto pare, non è rimasta con le mani in mano. In realtà la notizia bomba era stata data a maggio da Deianira Marzano ed erano spuntate anche foto dei due insieme. Lui è Eddy Siniscalchi, imprenditore napoletano di 35con molte conoscenze nel mondo dello spettacolo. Poco dopo lo scoop, però,, intervistata da Novella2000, aveva smentito: “Dopo la bella intervista che abbiamo rilasciato io e mia mamma, la mia Wonder, a Italia Sì da ...

Pubblicità

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - IoScrittore : Arianne, la #protagonista del nuovo #romanzo di Antonella Di Martino, ha represso la sua rabbia per troppo tempo. P… - villaneveismo_ : @pogbahovic @Bonu4L Ed è vero ma noi dopo cardiff siamo prima andati avanti per inerzia, poi siamo crollati ed ecco… - JungleJulia88 : @_dollyhaze Non riesco a spostarlo ?? sarà il mio nuovo amico finché qualche baldo giovane non mi aiuterà a farlo fuori ?? -