Nuova Nato | “D’ora in poi non ci fideremo più né degli americani né dell’Ue” | avverte Lavrov

(Di giovedì 30 giugno 2022) Posta al centro del mirino della, come una ‘minaccia’, dopo l’annessione di Svezia e Finlandia nella, la Russia non può che ‘salutare’ nel peggiore dei modi la‘alleanza’ sancita dal summit di Madrid.: ”Unacortina di ferro sta calando tra Mosca e l’Occidente” Così oggi a Minsk (nella Bielorussia), nel corso di una conferenza stampa, invitato a commentare gli sviluppi della, Sergei(nella foto), ministroEsteri russo, ha dichiarato che “Unacortina di ferro sta calando tra Mosca e l’Occidente”.: ” Per quanto riguarda la cortina di ferro… essenzialmente sta già ...

Posta al centro del mirino della nuova Nato, come una 'minaccia', dopo l'annessione di Svezia e Finlandia nella Nato, la Russia non può che 'salutare' nel peggiore dei modi la nuova 'alleanza' sancita ...