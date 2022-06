Nuova diga di Genova, i due consorzi invitati si ritirano per gli extra-costi: l’appalto per la maxi-opera del Pnrr va verso la gara deserta (Di giovedì 30 giugno 2022) La cordata composta da WeBuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra si sfila dalla gara per la costruzione della Nuova diga foranea del porto di Genova, una delle maggiori infrastrutture finanziate dal Recovery fund. A poche ore dalla scadenza del termine per le offerte dell’appalto integrato sulla prima parte dell’opera, dal valore di 929 milioni di euro, i colossi dell’edilizia si sono ritirati con una lettera inviata a Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona (la stazione appaltante) nonché commissario straordinario per la realizzazione della diga. Il consorzio, uno dei soggetti a cui Signorini aveva inviato la manifestazione di interesse, ha spiegato che a causa degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) La cordata composta da WeBuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra si sfila dallaper la costruzione dellaforanea del porto di, una delle maggiori infrastrutture finanziate dal Recovery fund. A poche ore dalla scadenza del termine per le offerte delintegrato sulla prima parte dell’, dal valore di 929 milioni di euro, i colossi dell’edilizia si sono ritirati con una lettera inviata a Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di sistema portuale die Savona (la stazione appaltante) nonché commissario straordinario per la realizzazione della. Ilo, uno dei soggetti a cui Signorini aveva inviato la manifestazione di interesse, ha spiegato che a causa degli ...

Pubblicità

ShippingItaly : Nessuna offerta per la costruzione della nuova diga del porto di Genova - Shipping Italy - IL_Diga : RT @hipsterdelcazzo: “Sandra Milo, Mara maionchi e Orietta berti nella nuova stagione di quelle brave ragazze si uniranno al battaglione az… - Sakurauchi_Hime : RT @Salvato28416779: Siccità: a Milano chiuse le fontane, Alto Adige 'in soccorso' Veneto (Quale Stato abbiamo non hanno fatto ristrutturaz… - Salvato28416779 : Siccità: a Milano chiuse le fontane, Alto Adige 'in soccorso' Veneto (Quale Stato abbiamo non hanno fatto ristruttu… - IL_Diga : RT @sulcomplottismo: Dopo la decisione della Corte Suprema, la nuova teoria del complotto dei reazionari americani, fra i repubblicani e ne… -