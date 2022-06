Nuoto | trionfo azzurro | Italia d' oro anche nella 25 km con Verani - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

Mondiali didi Budapest, Verani dopo il: "È un sogno" "Da inizio anno avevo in mente di preparare al meglio gara e oggi è andata come questo programmato. È un sogno, sono al settimo ...Ultim'ora Roma, 30 giugno 2022 - L'azzurro Dario Verani ha conquistato la medaglia d'oro nella 25 km di fondo ai Mondiali dia Budapest. Argento al francese Axel Reymond e bronzo all'ungherese Peter Galicz.Nessuno come Gregorio Paltrinieri, ormai definitivamente consacratosi uomo copertina del nuoto mondiale. A Budapest il 27enne campione nato a Carpi ha conquistato 4 medaglie, di cui 2 d’oro, completan ...Dario Verani si mette al collo la medaglia d’oro nella 25 km di nuoto in acque libere. Nella “maratona” del Mondiale di Budapest, il livornese copre l’intera distanza in 5 ore, 2 minuti e 22 secondi, ...