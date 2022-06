Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | tutti i risultati e le medaglie di giovedì 30 giugno

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ie ledi30aidi. Ci si avvia alla conclusione della rassegna iridata, ma ancora oggi tanti appuntamenti. Spicca ildi fondo con le due 25 km estenuanti al mattino, previste anche due gare dei tuffi. Nel pomeriggio, poi, spazio alla pallacon il fiato sospeso per il Setterosa che gioca la semifinale contro gli Usa. Di seguito il dettaglio con. GLI ITALIANI IN GARA GIOVEDI’ 30IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO, GIORNO PER GIORNO ILRE AGGIORNATO 9.00-14.15 ...

EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - Eurosport_IT : ??x5 ??x3 ??x4 Gregorio Paltrinieri raggiunge quota 12 medaglie ai mondiali e supera Federica Pellegrini (11):… - fanpage : È un’Italia da impazzire nella 10km ai Mondiali di nuoto: #Paltrinieri d’oro, #Acerenza d’argento! Doppietta storic… - SwimmerShopit : Mondiali: Minisini e Ruggiero verso l'oro bis. 'Possiamo migliorare' - Balu875651831 : RT @Eurosport_IT: CHE ITALIA! ?????? #Paltrinieri | #Acerenza | #FINABudapest2022 | #Budapest2022 -

Ha vinto ancora Gregorio Patrinieri , lo ha fatto nella 10 chilometri di fondo aididi Budapest. Per lui è la quarta medaglia in questo importante appuntamento sportivo che si sta svolgendo in Ungheria e in cui l'Italia sta dimostrando tutto il suo valore. E a ...Tutto pronto per Italia - Usa , partita valevole per come semifinale del torneo di pallanuoto femminile aidi Budapest 2022 . Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo aver superato nettamente la Francia ai quarti di finale, vuole continuare a sognare. Ora le azzurre affrontano la fortissima ...Argento vivo. È davvero così la medaglia, nel sincro 3 metri dei tuffi, portata a casa ai Mondiali di Budapest da Matteo Santoro ...L’Alfred Hajos è una bolgia. Quasi seimila spettatori e un tifo da girone dantesco. Le telecamere di Raidue trasmettono la diretta in Italia. Il Settebello compie l’impresa ai Mondiali e divora l’Ungh ...