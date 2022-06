Nuoto | Mondiali | brasiliana Cunha vince la 25 km e Pozzobon quarta

(Di giovedì 30 giugno 2022) Budapest, 30 giu. - (Adnkronos) - LaAna Marcelala 25 km in acque libere ai campionati del mondo di Budapest. La trentenne di Salvador si impone in 5h24'15"0 dopo una gara sempre a fare l'andatura, davanti alla tedesca Lea Boy (5h24'15"2), e alla campionessa della dieci chilometri, l'olandese Sharon Van Rouwendaal (5h24'15"3).ai piedi del podio dopo una gara da protagonista l'azzurra Barbara. La ventinovenne di Maserada sul Piave che nuota per le Fiamme Oro, paga nel finale e perde la medaglia per poco più di un secondo. "Penso di aver fatto una bella gara. L'impotante era provarci e di stare attaccate a queste grandi campionesse - commenta l'azzurra -. Esser arrivata con loro è un passo avanti. Ripartirò anche più determinata dopo questo quarto posto, c'è da ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - Eurosport_IT : ??x5 ??x3 ??x4 Gregorio Paltrinieri raggiunge quota 12 medaglie ai mondiali e supera Federica Pellegrini (11):… - Giada89MC : RT @secesecs: Chiamatela storia del nuoto, se volete, questi mondiali di nuoto ???????? #Budapest2022 - LaStampa : Nuoto, Dario Verani oro nella 25 km di fondo ai Mondiali -

... mi sento in cielo" L'Italia è una potenza del, su tutte le distanze : dalla velocità in piscina alla maratona dei Caimani delle acque libere, gli azzurri aidi Budapest sono sempre lì,...DIRETTA/2022 video streaming Rai: Dario Verani oro nella 25 km! Ora però l'asticella si alza, e non di poco: l'avversaria nella semifinale deipallanuoto 2022 ha vinto le ...Il favorito della vigilia era il francese Reymond, che era al comando dopo l'ultima boa. A salire sul gradino più alto del podio è l’azzurro Dario Verani, che ha conquistato il primo posto nella 25 km ...Nei giorni scorsi Paltrinieri ha anche ottenuto l'argento nei 5km in acque libere e, in vasca, un altro oro nei 1500 stile libero e un bronzo nella staffetta 4x1500. Sul Lupa Lake, Verani ha vinto la ...