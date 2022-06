Nuoto di fondo | VINCE TUTTO L’ITALIA! Capolavoro di Dario Verani | campione del mondo della 25 km!

(Di giovedì 30 giugno 2022) E’ sempre più azzurro il Lupa Lake a Budapest (Ungheria), sede delle gare dididei Mondiali 2022. Dopo le affermazioni nei giorni precedenti, l’Italia delle acque libere continua a stupire nell’ultimo giorno di gare, dedicato alla maratona del(la 25 km). E’ arrivato un oro su cui ben pochi avrebbero potuto scommettere:è andato a prendersi un successo incredibile al termine di una prova che ha saputo interpretare come nessuno. L’azzurro, che l’anno passato fu bronzo nella 5 km sempre nelle acque magiare degli Europei, non ha sbagliato niente fin dalla prima bracciata. Coperto nella prima metà di questa prova infinita, è venuto fuori con calma, sapendo quale fosse esattamente la scia da battezzare, ovvero quellodeldel ...

Così Dario Verani commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria della medaglia d'oro nella 25km ai Mondiali di nuoto di fondo. "La stagione era partita male, ma nonostante questo ho continuato ad ..." Ancora una medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest. Dario Verani ha vinto il titolo iridato nella 25 km di fondo. Il 27enne azzurro (5:02:21.50) ha preceduto il francese Axel Reymond (5:02:22.70) e l'ungherese Peter Galicz (5:02:35.