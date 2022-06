Nuoto di fondo | Verani | “Un sogno | sono al settimo cielo”

(Di giovedì 30 giugno 2022) “Da inizio anno avevo in mente di preparare al meglio questa gara e oggi è andata come avevamo programmato. E’ unal. Misuperato, alla vigilia in pochi ci credevano e pensavano ce la potessi fare. Ma ci abbiamo creduto e abbiamo avuto ragione, dedico la medaglia alla mia famiglia e al centro sportivo dell’Esercito“. Lo ha detto Darioai microfoni di RaiSport dopo la strepitosa vittoria della medaglia d’oro nella 25km ai Mondiali didi. “La stagione era partita male, ma nonostante questo ho continuato ad allenarmi e ora c’è gioia e sofferenza perché è una gara che ci prova sia fisicamente che mentalmente“, ha aggiunto l’azzurro. SportFace.

Così Dario Verani commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria della medaglia d'oro nella 25km ai Mondiali didi. "La stagione era partita male, ma nonostante questo ho continuato ad ...Ancora una medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali didi Budapest. Dario Verani ha vinto il titolo iridato nella 25 km di. Il 27enne azzurro (5:02:21.50) ha preceduto il francese Axel Reymond (5:02:22.70) e l'ungherese Peter Galicz (5:02:35.L’azzurro: «Devo essere sincero da inizio anno pensavamo di potercela fare, ma ora mi sembra di vivere un sogno, mi sento in cielo» ...Medaglia d'oro per l'azzurro Dario Verani nella 25 km di fondo in acque libere ai Mondiali di nuoto a Budapest. Sul Lupa Lake, Verani ha vinto la medaglia d'oro concludendo la gara in 5 ore, 2 minuti ...