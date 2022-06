Nuoto di fondo, Mondiali 2022 oggi: orari 30 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di giovedì 30 giugno 2022) Ultimo giorno dei Mondiali di Nuoto in acque libere a Budapest, in Ungheria. Dopo il meraviglioso assolo di Gregorio Paltrinieri affiancato da Domenico Acerenza nella 10 chilometri maschile, arriva il momento della gara che può essere accostata alla maratona, la 25 chilometri. Le gare partiranno quasi in contemporanea, con gli uomini che partiranno alle 7.00 del mattino e le donne dieci minuti dopo. Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni saranno chiamati a dei veri e propri straordinari. Le due gare di giornate verranno trasmesse su Rai Sport, inframezzate dalle gare di tuffi. OA Sport vi offrirà invece le DIRETTE LIVE testuali della gara e di tutte quelle in programma. Nuoto DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Ultimo giorno deidiin acque libere a Budapest, in Ungheria. Dopo il meraviglioso assolo di Gregorio Paltrinieri affiancato da Domenico Acerenza nella 10 chilometri maschile, arriva il momento dellache può essere accostata alla maratona, la 25 chilometri. Lepartiranno quasi in contemporanea, con gli uomini che partiranno alle 7.00 del mattino e le donne dieci minuti dopo. Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni saranno chiamati a dei veri e propri straordinari. Le duedi giornate verranno trasmesse su Rai Sport, inframezzate dalledi tuffi. OA Sport vi offrirà invece le DIRETTE LIVE testuali dellae di tutte quelle inDI ...

