Nuoto di fondo | l’Italia dei Caimani è prima nel medagliere ai Mondiali di Budapest!

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il cielo è azzurro sopra Budapest (Ungheria). Prendiamo in prestito una celebre frase di altro collega e ambito, per parlare di quanto stia accadendo nelle acque magiare per la spedizione italiana nei2022 di. Nelle acque libere si era all’ultimo atto, la 25 km rappresentava la chiusura. Da alcuni definita il “mostro”, da altri la “Maratona”, questa prova infinita ha riservato un’altra medaglia al Bel Paese. Dario Verani ha fatto saltare il banco a Luca Beach, precedendo in uno sprint serrato il favorito francese, campione del mondo 2017e 2019, Axel Raymond. Un esito inatteso che ripaga gli sforzi dell’atleta e soprattutto del suo tecnico Fabrizio Antonelli, al settimo cielo se si vanno a citare anche i risultati di Gregorio Paltrinieri e di Domenico Acerenza. E cosìdelha concluso la sua ...

Altro trionfo azzurro ai campionati del mondo di nuoto a Budapest. Dario Verani entra nella leggenda del gran fondo vincendo la maratona delle acque libere, ultima prova del programma. L'azzurro: "Devo essere sincero: da inizio anno pensavamo di potercela fare, ma ora mi sembra di vivere un sogno, mi sento in cielo" L'Italia è una potenza del nuoto, su tutte le distanze: dalla velocità in piscina alla maratona dei Caimani delle acque libere, gli azzurri ai Mondiali di Budapest sono sempre lì, tra i migliori. L'azzurro, che l'anno passato fu bronzo nella 5 km sempre nelle acque magiare degli Europei, non ha sbagliato niente fin dalla prima bracciata.