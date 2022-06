Nuoto di fondo | Dario Verani | “Sono al settimo cielo | non potevo lasciarmi sfuggire questa vittoria!”

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 giugno 2022) Un sogno diventato realtà. Un 2022 complicato quello dicon risultati che non arrivano e i dubbi altrui che venivano fuori. Serviva carattere e determinazione e l’azzurro, forte del lavoro fatto con il tecnico Fabrizio Antonelli, è riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle. Nella gara più dura e difficile deldi, la 25 km, il nostro portacolori è andato a prendersi un oro mondiale a Budapest (Ungheria) sorprendente. Grande lucidità e forza da parte dell’azzurro, battezzando la scia del francese Axel Reymond e poi bruciandolo allo sprint, con una gambata in stile Filippo Magnini nei 100 stile libero. Da non credere il finale e il titolo iridato è stato suo: “Devo dire la verità: sapevo di stare bene e di aver preparato come si devegara. Mi sembra, però, ora di ...