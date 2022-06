Nozze a sorpresa per Francesca Pascale, l’ex di Berlusconi sposa Paola Turci: matrimonio blindato in Toscana (Di giovedì 30 giugno 2022) Fiori d’arancio per Paola Turci e Francesca Pascale. A due anni da quello scatto che le ritraeva su uno yacht intente a scambiarsi effusioni, la cantautrice romana e l’ex compagna di Silvio Berlusconi annunciano il loro matrimonio. Imminente, per giunta. L’appuntamento per i pochi intimi invitati dalla coppia è sabato prossimo, 2 luglio, in Toscana. Il rito civile verrà ufficiato al Comune di Montalcino, mentre i festeggiamenti serali dovrebbero tenersi al castello di Velona, sempre nel senese. Una love story mai sovraesposta La storia d’amore tra le due donne non è stata mai ufficializzata o smentita da nessuna delle due e anche sul matrimonio il riserbo è ancora massimo, fa sapere il giornale Leggo. La liaison è di dominio ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Fiori d’arancio per. A due anni da quello scatto che le ritraeva su uno yacht intente a scambiarsi effusioni, la cantautrice romana ecompagna di Silvioannunciano il loro. Imminente, per giunta. L’appuntamento per i pochi intimi invitati dalla coppia è sabato prossimo, 2 luglio, in. Il rito civile verrà ufficiato al Comune di Montalcino, mentre i festeggiamenti serali dovrebbero tenersi al castello di Velona, sempre nel senese. Una love story mai sovraesposta La storia d’amore tra le due donne non è stata mai ufficializzata o smentita da nessuna delle due e anche sulil riserbo è ancora massimo, fa sapere il giornale Leggo. La liaison è di dominio ...

