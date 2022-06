Novità Gollini | l’Atalanta apre al prestito | trattativa con un club di Serie A

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 giugno 2022) La Fiorentina è ancora alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, viste le prestazioni deludenti di Dragowski. Tra i nomi sul taccuino dei gigliati spunta su tutti quello di Pierluigi, estremo difensore delche nella passata stagione ha vestito la maglia del Tottenham. Proprio gli Spurs hanno deciso però di non riscattare il giocatore che, viste le sole 8 presenze tornerà in Italia; eppure la sua permanenza a Bergamo potrebbe non durare a lungo.FIorentina Atalanta Secondo quanto riportato da Nicolò Schira si è svolto proprio oggi l’incontro tra Joe Barone e la dirigenza dei bergamaschi, che avrebbe aperto alcon diritto di riscatto per lasciar partire il calciatore. Inoltre la Fiorentina punta a fare cassa dalla cessione di Dragowski che piace molto ...