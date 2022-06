“Non tornare”. UeD, Tina Cipollari avverte Gemma Galgani: “Il tuo posto è un altro” (Di giovedì 30 giugno 2022) Uomini e Donne, Tina Cipollari accusa Gemma Galgani. Neppure in vacanza l’opinionista risparmia critiche feroci dalla storica dama. Nei giorni scorsi l’occasione era stata la reunion tra Ida e Gemma. Ad annunciarlo era stata proprio l’ex di Riccardo Guarnieri sui social. “Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica”, affermava contenta la dama di Brescia. “Eccoci di nuovo insieme”, dice la dama torinese. Il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover aveva condiviso il video delle due dame del Trono Over ed è a questo punto che arrivava il commento di Tina Cipollari. “Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati”, scriveva la famosa opinionista con tanto di emoticon che ridono: una provocazione, come nello stile dell’opinionista. Ma non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Uomini e Donne,accusa. Neppure in vacanza l’opinionista risparmia critiche feroci dalla storica dama. Nei giorni scorsi l’occasione era stata la reunion tra Ida e. Ad annunciarlo era stata proprio l’ex di Riccardo Guarnieri sui social. “Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica”, affermava contenta la dama di Brescia. “Eccoci di nuovo insieme”, dice la dama torinese. Il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover aveva condiviso il video delle due dame del Trono Over ed è a questo punto che arrivava il commento di. “Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati”, scriveva la famosa opinionista con tanto di emoticon che ridono: una provocazione, come nello stile dell’opinionista. Ma non ...

