"Non possiamo accettarlo". La frase-bomba di Salvini: tutto finito? (Di giovedì 30 giugno 2022) Matteo Salvini minaccia la crisi di governo. "È l'ultima cosa che vorremmo, per questo osserviamo con preoccupazione le continue provocazioni di Pd e 5 Stelle. Invece di lavorare in Parlamento sull'aumento di stipendi di pensioni, legalizzano droghe e regalano cittadinanze facili", attacca il leader della Lega in una intervista a Il Corriere della Sera. E aggiunge: "La profonda crisi dei grillini ha coinvolto anche il premier e rischia di aumentare le fibrillazioni. Questo governo non è nato per spalancare le porte ai 27 mila clandestini sbarcati fino a ora. Attendiamo da tempo il patto fiscale per 20 milioni di italiani ostaggio di Equitalia e a gennaio non potremmo tollerare il ritorno alla legge Fornero". "Da papà, non da capo della Lega, trovo intollerabile un'accelerazione del Parlamento per liberalizzare la droga", sottolinea Salvini.

